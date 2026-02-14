https://ria.ru/20260214/gaz-2074436889.html
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение после взрыва газа
Открытое горение, возникшее после взрыва газового баллона в Сергиевом Посаде, ликвидировано на площади 244 квадратных метров, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мособлпожспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
2026
происшествия, московская область (подмосковье), мособлпожспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
