В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газа
20:26 14.02.2026 (обновлено: 23:11 14.02.2026)
В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газа
В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газа
В Сергиевом Посаде взорвался газ в частном доме, пострадали пять человек, сообщило ГКУ "Мособлпожспас". РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:26:00+03:00
2026-02-14T23:11:00+03:00
происшествия
сергиев посад
мособлпожспас
сергиев посад
происшествия, сергиев посад, мособлпожспас
Происшествия, Сергиев Посад, Мособлпожспас
В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газа

В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Сергиевом Посаде взорвался газ в частном доме, пострадали пять человек, сообщило ГКУ "Мособлпожспас".
"Прибывшие на место происшествия работники ПСЧ-233 "Мособлпожспас" обнаружили, что горят три жилых дома и пламя может перекинуться на соседние постройки. <...> В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание. Причина пожара выясняется", — говорится в публикации в Telegram-канале.

ЧП произошло на улице Митькина, взорвался бытовой газовый баллон. Детей среди пострадавших нет.
Причиной стало падение наледи на газовую арматура газгольдера.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Дагестане девушка погибла при взрыве газа
Происшествия
 
 
