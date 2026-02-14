https://ria.ru/20260214/gaz-2074430733.html
В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газа
В Сергиевом Посаде взорвался газ в частном доме, пострадали пять человек, сообщило ГКУ "Мособлпожспас". РИА Новости, 14.02.2026
В Сергиевом Посаде пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме