Рейтинг@Mail.ru
Европе будет трудно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ, уверен Миллер - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/gaz-2074364261.html
Европе будет трудно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ, уверен Миллер
Европе будет трудно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ, уверен Миллер - РИА Новости, 14.02.2026
Европе будет трудно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ, уверен Миллер
Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:54:00+03:00
2026-02-14T11:54:00+03:00
экономика
европа
германия
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999864770_160:321:3071:1959_1920x0_80_0_0_bed8ccd2c4d1b2f1e847945802063819.jpg
https://ria.ru/20260214/miller-2074363944.html
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999864770_0:19:2679:2028_1920x0_80_0_0_f633c4bf70529a9cb297b6991d4953e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, германия, алексей миллер, газпром
Экономика, Европа, Германия, Алексей Миллер, Газпром
Европе будет трудно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ, уверен Миллер

Миллер: Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ

© AP Photo / StringerГазовая станция в Польше
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Stringer
Газовая станция в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ).
Миллер охарактеризовал текущую ситуацию с низкими запасами газа в европейских ПХГ, особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически-напряженную.
"И уже совершенно точно – обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома".
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Завершение зимнего сезона в Европе будет напряженным, заявил Миллер
Вчера, 11:53
 
ЭкономикаЕвропаГерманияАлексей МиллерГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала