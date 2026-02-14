Аналитики сообщили, какие фрукты подешевели в феврале

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие фрукты в российской рознице в начале февраля стали продаваться дешевле, чем в прошлом году: сильнее всего в цене упало киви - на 19%, до 241 рубля за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.

« "За период 2-8 февраля цена киви упала до 241 рубля за кг или на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - сообщили в компании.

Кроме того, помело подешевело на 17%, до 158 рублей за кг, авокадо – на 13%, до 481 рубля за кг.