Аналитики сообщили, какие фрукты подешевели в феврале
Аналитики сообщили, какие фрукты подешевели в феврале - РИА Новости, 14.02.2026
Аналитики сообщили, какие фрукты подешевели в феврале
Многие фрукты в российской рознице в начале февраля стали продаваться дешевле, чем в прошлом году: сильнее всего в цене упало киви - на 19%, до 241 рубля за кг, РИА Новости, 14.02.2026
экономика
фрукты
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833722946_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_83fe96a35df82aa142b0bb86e623203c.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие фрукты в российской рознице в начале февраля стали продаваться дешевле, чем в прошлом году: сильнее всего в цене упало киви - на 19%, до 241 рубля за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"За период 2-8 февраля цена киви упала до 241 рубля за кг или на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - сообщили в компании.
Кроме того, помело подешевело на 17%, до 158 рублей за кг, авокадо – на 13%, до 481 рубля за кг.
В свою очередь на 7% по сравнению с прошлым годом упала стоимость килограмма апельсинов - до 127 рублей, мандаринов - до 166 рублей и бананов - до 137 рублей. А груши стали дешевле на 3%, цена за килограмм опустилась до 251 рубля.