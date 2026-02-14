Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне - РИА Новости, 14.02.2026
03:18 14.02.2026
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне - РИА Новости, 14.02.2026
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне
Привычка хранить фотографии документов и банковских карт в телефоне не так безобидна, как может показаться, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T03:18:00+03:00
2026-02-14T03:18:00+03:00
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
технологии
https://ria.ru/20251106/karta-2053082724.html
мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, технологии
Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Технологии
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

Доцент Валишвили предупредила об опасности фото документов и карт в смартфоне

© Depositphotos.com / HayDmitriyМолодые люди держат в руках смартфоны
Молодые люди держат в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Молодые люди держат в руках смартфоны. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Привычка хранить фотографии документов и банковских карт в телефоне не так безобидна, как может показаться, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Речь идет не только о конфиденциальных документах или компрометирующих фото. В последнее время мошенники заинтересованы добыть не деньги, а персональные данные потенциальных жертв. С их помощью можно впоследствии похитить гораздо больше.
Поэтому не стоит хранить в телефоне данные своих документов и банковских карт, ведь любой смартфон может стать мишенью для хакеров. Они используют для этого различные вредоносные программы.
“Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации”, — заключила Валишвили.
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону
6 ноября 2025, 03:15
 
Версия 2023.1 Beta
