Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Привычка хранить фотографии документов и банковских карт в телефоне не так безобидна, как может показаться, рассказала Привычка хранить фотографии документов и банковских карт в телефоне не так безобидна, как может показаться, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Речь идет не только о конфиденциальных документах или компрометирующих фото. В последнее время мошенники заинтересованы добыть не деньги, а персональные данные потенциальных жертв. С их помощью можно впоследствии похитить гораздо больше.

Поэтому не стоит хранить в телефоне данные своих документов и банковских карт, ведь любой смартфон может стать мишенью для хакеров. Они используют для этого различные вредоносные программы.