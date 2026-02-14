СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Глава американского автомобильного гиганта Ford Джим Фарли обсудил с администрацией президента США Дональда Трампа возможность производства китайских автомобилей на территории Штатов в рамках партнерства с американскими компаниями, пишет Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По информации источников газеты, во время встречи в январе Фарли и члены кабинета Трампа обсудили схему, которая позволила бы китайским автопроизводителям выпускать автомобили на территории США в рамках совместных с американскими компаниями предприятий, контрольный пакет акций которых оставался бы у Штатов. При этом обе стороны делили бы прибыль и технологии.
При этом General Motors уже сообщила администрации Трампа о своем несогласии с выходом китайских автопроизводителей на рынок США, отмечая риск потери доли рынка и негативное влияние импорта запчастей из Китая на североамериканских поставщиков.
В то же самое время переговоры между Фарли и чиновниками Трампа, как сообщает Блумберг, носили неофициальный и предварительный характер, решений по совместным предприятиям пока не принято.
