СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США

По информации источников газеты, во время встречи в январе Фарли и члены кабинета Трампа обсудили схему, которая позволила бы китайским автопроизводителям выпускать автомобили на территории США в рамках совместных с американскими компаниями предприятий, контрольный пакет акций которых оставался бы у Штатов. При этом обе стороны делили бы прибыль и технологии.