Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/ford-2074336173.html
СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США
СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США - РИА Новости, 14.02.2026
СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США
Глава американского автомобильного гиганта Ford Джим Фарли обсудил с администрацией президента США Дональда Трампа возможность производства китайских... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T07:50:00+03:00
2026-02-14T07:50:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
ford motor
general motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/83/1552328354_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e54e48e260670db0a8f34294bcfa95d3.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067689778.html
https://ria.ru/20260212/peremirie-2073796014.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/83/1552328354_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9646300255b6dd34b5f227f2274fe95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, ford motor, general motors
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Ford Motor, General Motors
СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США

Bloomberg: Ford обсудил с властями США производство китайских авто в стране

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Глава американского автомобильного гиганта Ford Джим Фарли обсудил с администрацией президента США Дональда Трампа возможность производства китайских автомобилей на территории Штатов в рамках партнерства с американскими компаниями, пишет Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Глава компании Ford Motor Co. обсудил с высокопоставленными представителями администрации Трампа возможную стратегию, позволяющую китайским автопроизводителям производить автомобили в США через партнерство с американскими автокомпаниями", - говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп заинтересовался моделью автомобиля Ford с американским флагом
13 января, 22:17
По информации источников газеты, во время встречи в январе Фарли и члены кабинета Трампа обсудили схему, которая позволила бы китайским автопроизводителям выпускать автомобили на территории США в рамках совместных с американскими компаниями предприятий, контрольный пакет акций которых оставался бы у Штатов. При этом обе стороны делили бы прибыль и технологии.
При этом General Motors уже сообщила администрации Трампа о своем несогласии с выходом китайских автопроизводителей на рынок США, отмечая риск потери доли рынка и негативное влияние импорта запчастей из Китая на североамериканских поставщиков.
В то же самое время переговоры между Фарли и чиновниками Трампа, как сообщает Блумберг, носили неофициальный и предварительный характер, решений по совместным предприятиям пока не принято.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
США и Китай готовы продлить торговое перемирие, сообщает SCMP
12 февраля, 01:45
 
В миреСШАКитайДональд ТрампFord MotorGeneral Motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала