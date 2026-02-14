МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тех, кто выступает за развитие нормальных отношений с РФ, в Финляндии все еще достаточно, но они боятся высказывать свое мнение, видя, как в стране поступают с "инакомыслящими", заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Российский посол в Финляндии в феврале 2025 года сообщил РИА Новости, что большое число финнов испытывают искреннее уважение к РФ , ее культуре и истории, несмотря на русофобию властей. Он добавил, что жертвами русофобии становятся и проживающие соотечественники, который все чаще испытывают проблемы на бытовом уровне.

"Мы знаем, что в Финляндии по-прежнему достаточно много людей (это и простые граждане, и политики, и представители научной и культурной общественности, деловых кругов), которые убеждены, что развитие нормальных соседских отношений с Россией отвечает национальным интересам их страны", - сказал агентству Кузнецов

Глава дипмиссии добавил, что эти люди боятся высказывать свое мнение, видя, как в государстве поступают с "инакомыслящими, позволяющими себе публично усомниться в правильности генеральной линии партии". По словам Кузнецова, любое альтернативное официальной позиции финского руководства мнение подается "чуть ли не как государственная измена".

"Политиков лишают партийных билетов, ученых лишают профессорских званий, бизнесменов доводят до банкротства. И это происходит в стране, которая до сих пор кичится приверженностью демократическим ценностям, независимостью прессы и свободой слова", - подчеркнул посол.