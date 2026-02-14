Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии немало сторонников хороших отношений с Россией, считает посол - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/finlyandiya-2074408110.html
В Финляндии немало сторонников хороших отношений с Россией, считает посол
В Финляндии немало сторонников хороших отношений с Россией, считает посол - РИА Новости, 14.02.2026
В Финляндии немало сторонников хороших отношений с Россией, считает посол
Тех, кто выступает за развитие нормальных отношений с РФ, в Финляндии все еще достаточно, но они боятся высказывать свое мнение, видя, как в стране поступают с... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T17:36:00+03:00
2026-02-14T17:36:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
https://ria.ru/20260214/finlyandiya--2074375114.html
https://ria.ru/20260214/finlyandiya-2074393580.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
В Финляндии немало сторонников хороших отношений с Россией, считает посол

Посол Кузнецов: в Финляндии остается немало сторонников хороших отношений с РФ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии
Флаг у здания посольства Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тех, кто выступает за развитие нормальных отношений с РФ, в Финляндии все еще достаточно, но они боятся высказывать свое мнение, видя, как в стране поступают с "инакомыслящими", заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
Российский посол в Финляндии в феврале 2025 года сообщил РИА Новости, что большое число финнов испытывают искреннее уважение к РФ, ее культуре и истории, несмотря на русофобию властей. Он добавил, что жертвами русофобии становятся и проживающие соотечественники, который все чаще испытывают проблемы на бытовом уровне.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам
Вчера, 13:29
"Мы знаем, что в Финляндии по-прежнему достаточно много людей (это и простые граждане, и политики, и представители научной и культурной общественности, деловых кругов), которые убеждены, что развитие нормальных соседских отношений с Россией отвечает национальным интересам их страны", - сказал агентству Кузнецов.
Глава дипмиссии добавил, что эти люди боятся высказывать свое мнение, видя, как в государстве поступают с "инакомыслящими, позволяющими себе публично усомниться в правильности генеральной линии партии". По словам Кузнецова, любое альтернативное официальной позиции финского руководства мнение подается "чуть ли не как государственная измена".
"Политиков лишают партийных билетов, ученых лишают профессорских званий, бизнесменов доводят до банкротства. И это происходит в стране, которая до сих пор кичится приверженностью демократическим ценностям, независимостью прессы и свободой слова", - подчеркнул посол.
Кузнецов также назвал удивительным то, как быстро финскому руководству удалось создать в государстве атмосферу "маккартизма" и "охоты на ведьм".
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол
Вчера, 15:51
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала