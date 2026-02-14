СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Финляндия рассматривает возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью граждан стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, заявил министр обороны Антти Хакканен. Его цитирует издание Suomenmaa.
Отмечается, что в зоне риска окажутся сделки россиян, совершенные за последние 20 лет.
Хакканен попытался объяснить целесообразность такого шага вопросом национальной безопасности.
"В Финляндии за последние 20 лет существовал слишком наивный подход к контролю над недвижимостью", — сказал Хакканен.
Парламент Финляндии в апреле 2025 года одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Согласно нему, гражданин страны, которая якобы может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, не сможет получить разрешение на приобретение недвижимости. Позднее в черный список добавили Белоруссию. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что такие шаги продиктованы русофобией и военным психозом. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что эта инициатива финских властей о носит дискриминационный характер.