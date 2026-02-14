Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам
13:29 14.02.2026
СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам
СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам
в мире, финляндия, россия, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Евросоюз
СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам

Финляндия собирается пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Финляндия рассматривает возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью граждан стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, заявил министр обороны Антти Хакканен. Его цитирует издание Suomenmaa.

Отмечается, что в зоне риска окажутся сделки россиян, совершенные за последние 20 лет.
Хакканен попытался объяснить целесообразность такого шага вопросом национальной безопасности.

"В Финляндии за последние 20 лет существовал слишком наивный подход к контролю над недвижимостью", — сказал Хакканен.

Парламент Финляндии в апреле 2025 года одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Согласно нему, гражданин страны, которая якобы может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, не сможет получить разрешение на приобретение недвижимости. Позднее в черный список добавили Белоруссию. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что такие шаги продиктованы русофобией и военным психозом. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что эта инициатива финских властей о носит дискриминационный характер.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала