Посол России рассказал о целях милитаризации Финляндии

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Финские власти не скрывают, что одним из элементов курса на милитаризацию страны становится подготовка к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

"С 1 января этого года финские власти повысили возраст пребывания в резерве вооруженных сил до 65 лет, что, по их расчетам, позволит к 2031 году довести число резервистов до миллиона человек. Наращиваются ассигнования на военную подготовку населения, увеличивается количество полигонов и стрельбищ в стране", - сказал глава дипмиссии.