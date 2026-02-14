https://ria.ru/20260214/finglyandiya-2074345491.html
Посол России рассказал о целях милитаризации Финляндии
Посол России рассказал о целях милитаризации Финляндии - РИА Новости, 14.02.2026
Посол России рассказал о целях милитаризации Финляндии
Финские власти не скрывают, что одним из элементов курса на милитаризацию страны становится подготовка к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T09:10:00+03:00
2026-02-14T09:10:00+03:00
2026-02-14T09:10:00+03:00
в мире
россия
хельсинки
финляндия
павел кузнецов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260213/finlyandiya-2074307872.html
https://ria.ru/20260213/finlyandiya-2074078670.html
россия
хельсинки
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хельсинки, финляндия, павел кузнецов, владимир путин
В мире, Россия, Хельсинки, Финляндия, Павел Кузнецов, Владимир Путин
Посол России рассказал о целях милитаризации Финляндии
Посол Кузнецов: милитаризация в Финляндии нужна для подготовки к войне с РФ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Финские власти не скрывают, что одним из элементов курса на милитаризацию страны становится подготовка к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Решение Хельсинки
о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении - лишь один в длинной цепочке шагов по ускоренной и масштабной милитаризации страны. В Хельсинки давно не делают секрета из того, что одним из ключевых элементов нового курса страны по сути становится подготовка к войне с Россией", - сказал посол.
Кузнецов
напомнил, что руководство Финляндии
планирует увеличить военные расходы страны до 3% ВВП к 2029 году и довести эту сумму до 5% к 2035 году.
"С 1 января этого года финские власти повысили возраст пребывания в резерве вооруженных сил до 65 лет, что, по их расчетам, позволит к 2031 году довести число резервистов до миллиона человек. Наращиваются ассигнования на военную подготовку населения, увеличивается количество полигонов и стрельбищ в стране", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что Финляндия закупает новые типы вооружений, модернизирует потенциал военно-морских сил, обновляет парк многоцелевых истребителей и планирует масштабную программу обновления сухопутных сил.
Президент РФ Владимир Путин
ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".