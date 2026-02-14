https://ria.ru/20260214/evrosoyuz-2074432306.html
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев - РИА Новости, 14.02.2026
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев
Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать, считает глава РФПИ,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:38:00+03:00
2026-02-14T20:38:00+03:00
2026-02-14T20:51:00+03:00
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев
Дмитриев: США хочет помешать ЕС разрушить западную цивилизацию войной