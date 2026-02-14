Рейтинг@Mail.ru
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 14.02.2026 (обновлено: 20:51 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/evrosoyuz-2074432306.html
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев - РИА Новости, 14.02.2026
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев
Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать, считает глава РФПИ,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:38:00+03:00
2026-02-14T20:51:00+03:00
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ad1b8d9f778740e6a88f7a9549e2a939.jpg
https://ria.ru/20260214/ssha-2074322575.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_269:0:2936:2000_1920x0_80_0_0_8881fc7ace15ddd3eac01a212967123e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
ЕС разрушает западную цивилизацию, считает Дмитриев

Дмитриев: США хочет помешать ЕС разрушить западную цивилизацию войной

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"США глубоко беспокоятся и пытаются помешать бюрократам Евросоюза разрушить западную цивилизацию. Но бюрократы ЕС высоко сконцентрированы и имеют навыки разрушения её через ложные нарративы, миграцию, разжигание войны и экономический спад. Неясно, кто победит", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Доверие ЕС к США пошатнулось, сообщила NYT
Вчера, 01:48
 
В миреСШАРоссияКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала