МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.