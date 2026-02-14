Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии
17:09 14.02.2026
Евросоюз обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии
2026-02-14T17:09:00+03:00
2026-02-14T17:09:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
минск
евросоюз
еврокомиссия
белоруссия
литва
минск
в мире, белоруссия, литва, минск, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Белоруссия, Литва, Минск, Евросоюз, Еврокомиссия
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз на следующей неделе обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии, сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис во время обсуждения ситуации в Белоруссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
"На следующей неделе мы, я думаю, продлим санкции… И теперь, кроме того, мы предлагаем, и это согласовано, расширить режим санкций против Белоруссии", - сказал глава МИД Литвы.
По его утверждению, у Евросоюза есть множество причин сохранить санкции, включая якобы "гибридную деятельность" Белоруссии против ЕС. При этом доказательств осуществления Минском такой деятельности он не привел.
"Я оптимистичен в отношении продления санкций ЕС против Белоруссии еще на 12 месяцев. Это правильное решение, потому что мы должны помнить причины, по которым они были введены", - сказал Будрис, обвинив Минск в нарушении прав человека и в "содействии России".
В Брюсселе 23 февраля состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам. Министерским встречам обычно предшествует заседание постпредов ЕС. 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.
