Евросоюз обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз на следующей неделе обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии, сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис во время обсуждения ситуации в Белоруссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
"На следующей неделе мы, я думаю, продлим санкции… И теперь, кроме того, мы предлагаем, и это согласовано, расширить режим санкций против Белоруссии", - сказал глава МИД Литвы.
По его утверждению, у Евросоюза есть множество причин сохранить санкции, включая якобы "гибридную деятельность" Белоруссии против ЕС. При этом доказательств осуществления Минском такой деятельности он не привел.
"Я оптимистичен в отношении продления санкций ЕС против Белоруссии еще на 12 месяцев. Это правильное решение, потому что мы должны помнить причины, по которым они были введены", - сказал Будрис, обвинив Минск в нарушении прав человека и в "содействии России".
В Брюсселе 23 февраля состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам. Министерским встречам обычно предшествует заседание постпредов ЕС. 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.