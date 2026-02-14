МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многие жители Западной Европы, занятые в самых разных сферах, любят Россию и хотели бы туда переехать, рассказал РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в РФ.

"Во всей Западной Европе , включая Испанию , есть множество людей, которые желают переехать жить в Российскую Федерацию. Я знаю это, потому что сотни и сотни человек связывались со мной через бот моего канала в Telegram ", - сказал он агентству.

Собеседник уточнил, что речь идет о европейцах, которые восхищаются русской историей и культурой, остаются привержены ценностям, почти исчезнувшим на Западе, не могут себя профессионально реализовать в такой стране, как Испания, несмотря на талант.

"Наиболее частыми препятствиями для того, чтобы переехать сюда, обычно являются: языковой барьер, возраст, финансовые проблемы или то, что у них уже сложилась жизнь на месте, и они пытаются выживать с тем, что у них есть", - добавил Ариас Хиль.