09:18 14.02.2026
Получивший убежище в России испанец рассказал о желающих переехать в Россию
Получивший убежище в России испанец рассказал о желающих переехать в Россию
в мире, западная европа, россия, испания
В мире, Западная Европа, Россия, Испания
Получивший убежище в России испанец рассказал о желающих переехать в Россию

Энрике Ариас Хиль: многие жители Западной Европы хотят переехать в Россию

Энрике Ариас Хиль
Энрике Ариас Хиль
Энрике Ариас Хиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многие жители Западной Европы, занятые в самых разных сферах, любят Россию и хотели бы туда переехать, рассказал РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в РФ.
"Во всей Западной Европе, включая Испанию, есть множество людей, которые желают переехать жить в Российскую Федерацию. Я знаю это, потому что сотни и сотни человек связывались со мной через бот моего канала в Telegram", - сказал он агентству.
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Испанец хочет получить гражданство России из-за преследования на родине
11 февраля, 06:49
Собеседник уточнил, что речь идет о европейцах, которые восхищаются русской историей и культурой, остаются привержены ценностям, почти исчезнувшим на Западе, не могут себя профессионально реализовать в такой стране, как Испания, несмотря на талант.
"Наиболее частыми препятствиями для того, чтобы переехать сюда, обычно являются: языковой барьер, возраст, финансовые проблемы или то, что у них уже сложилась жизнь на месте, и они пытаются выживать с тем, что у них есть", - добавил Ариас Хиль.
В сентябре 2025 года газета Mundo сообщила, что Энрике Ариас Хиль внесен в список самых разыскиваемых Европолом лиц по подозрению в якобы сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.
Энрике Ариас Хиль - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Получивший убежище в России испанец объяснил, почему не вернется на родину
11 февраля, 08:13
 
В мире, Западная Европа, Россия, Испания
 
 
