В Новой Зеландии заявили, что Европа слишком сосредоточена на себе - РИА Новости, 14.02.2026
20:49 14.02.2026
В Новой Зеландии заявили, что Европа слишком сосредоточена на себе
В Новой Зеландии заявили, что Европа слишком сосредоточена на себе
В Новой Зеландии заявили, что Европа слишком сосредоточена на себе

Коллинз: Европа слишком сосредоточена на себе и отношениях с США

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Европа слишком сосредоточена на самой себе и своих отношениях с США, ей следовало бы уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, заявила министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Международная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 13 по 15 февраля 2026 года.
"Европа сосредоточена практически исключительно на Европе и на отношениях с США. Я бы сказала, что вам стоит это прекратить", - заявила Коллинз в ходе дискуссии в субботу.
Глава минобороны подчеркнула, что Европа не может продолжать "жить по-старому", поскольку это не приведет ни к каким значительным улучшениям, и отметила, что в последнее время все больше стран начинают это осознавать и больше активизироваться, как например, Германия и Нидерланды.
В связи с этим Коллинз призвала европейские страны обращать больше внимания и на Индо-Тихоокеанский регион, поскольку происходящее в нем способно повлиять и на весь остальной мир.
