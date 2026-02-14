Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией

«

"Европа решила, что вступит в войну (с Россией - ред.) к 2030 году. Не хочет, может или планирует, а решила. Приняла решение", - сказал Орбан в ходе речи с подведением итогов года. Глава венгерского правительства добавил, что подготовка к войне в Европе ведется повсюду, кроме Венгрии и Словакии.