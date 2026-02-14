Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией

БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что Европа решила вступить в войну с Россией к 2030 году, в европейских странах, кроме Венгрии и Словакии уже идёт подготовка.
"Европа решила, что вступит в войну (с Россией - ред.) к 2030 году. Не хочет, может или планирует, а решила. Приняла решение", - сказал Орбан в ходе речи с подведением итогов года. Глава венгерского правительства добавил, что подготовка к войне в Европе ведется повсюду, кроме Венгрии и Словакии.
"В девяти странах уже действует обязательная военная служба. В некоторых местах она распространена и на женщин. Населению рассылают инструкции о том, что делать в случае войны. Военные расходы резко возросли. Подписаны соглашения о направлении войск на Украину", - перечислил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
