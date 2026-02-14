Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35 - РИА Новости, 14.02.2026
02:02 14.02.2026
Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35
Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35 - РИА Новости, 14.02.2026
Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35
У американских союзников в Европе вскоре будет в совокупности 600 истребителей F-35 с возможностью оснащения ядерным оружием, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
европа
сша
нато
f-35
европа
сша
в мире, европа, сша, нато, f-35
В мире, Европа, США, НАТО, F-35
Постпред США при НАТО заявил, что у Европы скоро будет 600 F-35

Постпред Уитакер: у Европы скоро будет 600 F-35 с возможностью нести ЯО

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. У американских союзников в Европе вскоре будет в совокупности 600 истребителей F-35 с возможностью оснащения ядерным оружием, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Думаю, в ближайшее время здесь, в Европе, будет около 600 F-35, принадлежащих нашим союзникам. Так что сейчас нет никакой угрозы со стороны президента (США Дональда - ред.) Трампа приостановить поставки F-35. Это наши союзники угрожают просто не покупать их", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.
США распространяют гарантии ядерного сдерживания на Европу, пишут СМИ
Вчера, 17:50
 
В мире Европа США НАТО F-35
 
 
