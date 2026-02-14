Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии

ПРАГА, 14 фев – РИА Новости. Европу надо время от времени встряхивать, чтобы она поняла, что пора менять отношение к тому или иному делу, пришла в себя, у президента США Дональда Трампа это хорошо получается, заявил в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел, выступление которого транслировало Чешское ТВ.
"Поначалу казалось, что распри между союзниками по НАТО, США и Европой, носят серьезный характер, что речь даже идет о расколе. Но когда все присмотрелись внимательнее, оказалось, что дело просто в выяснении отношений. Ведь, действительно, отношения между нами были неуравновешенными, США слишком долго переплачивали за безопасность Европы на укор собственных граждан. Понадобился приход к власти в Белом доме президента Трампа с его непосредственными и решительными манерами, чтобы европейцы осознали ситуацию. Видимо, их действительно для этого надо время от времени встряхивать", - сказал чешский президент.
По словам Павела, предшественники Трампа в Белом доме тоже пытались объяснить существовавший ход дел европейским союзникам, но делали это слишком деликатно. Теперь все в Европе понимают, что она со всеми своими богатствами и огромным научным потенциалом вполне способна обеспечить собственными силами свою безопасность, и не только свою, что показывает пример Украины, отметил чешский президент.