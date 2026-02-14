Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии

ПРАГА, 14 фев – РИА Новости. Европу надо время от времени встряхивать, чтобы она поняла, что пора менять отношение к тому или иному делу, пришла в себя, у президента США Дональда Трампа это хорошо получается, заявил в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел, выступление которого транслировало Чешское ТВ.