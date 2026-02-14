Рейтинг@Mail.ru
Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/evropa-2074317291.html
Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии
Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии - РИА Новости, 14.02.2026
Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии
Европу надо время от времени встряхивать, чтобы она поняла, что пора менять отношение к тому или иному делу, пришла в себя, у президента США Дональда Трампа это РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:52:00+03:00
2026-02-14T00:52:00+03:00
в мире
европа
сша
чехия
дональд трамп
петр павел
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070838049_204:0:3500:1854_1920x0_80_0_0_601b994b0ad331378979fca8f423bdbe.jpg
https://ria.ru/20260213/evropa-2074303585.html
европа
сша
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070838049_973:0:3445:1854_1920x0_80_0_0_4211f44a4c6125ad4608f620967dcc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, чехия, дональд трамп, петр павел, нато
В мире, Европа, США, Чехия, Дональд Трамп, Петр Павел, НАТО
Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии

Петр Павел: Европу надо время от времени встряхивать, чтобы она пришла в себя

© REUTERS / Petr Josek SnrФлаги Чехии и ЕС в Праге
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Petr Josek Snr
Флаги Чехии и ЕС в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 14 фев – РИА Новости. Европу надо время от времени встряхивать, чтобы она поняла, что пора менять отношение к тому или иному делу, пришла в себя, у президента США Дональда Трампа это хорошо получается, заявил в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел, выступление которого транслировало Чешское ТВ.
"Поначалу казалось, что распри между союзниками по НАТО, США и Европой, носят серьезный характер, что речь даже идет о расколе. Но когда все присмотрелись внимательнее, оказалось, что дело просто в выяснении отношений. Ведь, действительно, отношения между нами были неуравновешенными, США слишком долго переплачивали за безопасность Европы на укор собственных граждан. Понадобился приход к власти в Белом доме президента Трампа с его непосредственными и решительными манерами, чтобы европейцы осознали ситуацию. Видимо, их действительно для этого надо время от времени встряхивать", - сказал чешский президент.
По словам Павела, предшественники Трампа в Белом доме тоже пытались объяснить существовавший ход дел европейским союзникам, но делали это слишком деликатно. Теперь все в Европе понимают, что она со всеми своими богатствами и огромным научным потенциалом вполне способна обеспечить собственными силами свою безопасность, и не только свою, что показывает пример Украины, отметил чешский президент.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы
Вчера, 22:04
 
В миреЕвропаСШАЧехияДональд ТрампПетр ПавелНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала