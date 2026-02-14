Рейтинг@Mail.ru
Вучич сомневается, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году - РИА Новости, 14.02.2026
01:42 14.02.2026
Вучич сомневается, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году
Вучич сомневается, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году - РИА Новости, 14.02.2026
Вучич сомневается, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году
Президент Сербии Александр Вучич высказал сомнение в том, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году и задал вопрос, о какой территории тогда будет... РИА Новости, 14.02.2026
Новости
в мире, украина, сербия, киев, александр вучич, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Украина, Сербия, Киев, Александр Вучич, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Вучич сомневается, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году

Вучич не думает, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году

БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал сомнение в том, что Украина станет полноправным членом ЕС в 2027 году и задал вопрос, о какой территории тогда будет идти речь.
На полях ВЭФ в Давосе 21 января президент Сербии отметил, что главная борьба внутри ЕС развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в блок в 2027 году. В пятницу он принял участие конференции по безопасности в Мюнхене.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
12 февраля, 12:08
"Если Украина вступит в 2027 году, это станет вопросом не только для Венгрии, но и многих стран. Важно послушать, что сказал (о евроинтеграции канцлер ФРГ Фридрих – ред.) Мерц: ближе, близко и членство. Посмотрим, в каком объеме и каким образом. Поскольку не верю, что она будет полноправным членом, а если станет, то поздравляю людей на Украине. Только поглядим – на какой территории вступят, какова эта территория, что там произойдет. И тогда вопрос, кто эту территорию будет защищать, без членства в НАТО", - сказал Вучич журналистам на полях форума в Мюнхене и напомнил о статье 42 договора о Европейском Союзе, которая относится к сфере общей политики безопасности и обороны.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Во Франции прокомментировали план по членству Украины в ЕС
11 февраля, 15:27
 
В миреУкраинаСербияКиевАлександр ВучичДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
