Мужчина погиб в драке активистов в ходе выступления депутата ЕП в Лионе

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина в возрасте 23 лет скончался после устроенной в четверг драки левых и правых активистов перед зданием университета во французском Лионе, где выступала депутат Европарламента, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
"Кантен, 23-летний активист-националист, погиб в результате ожесточенного столкновения в четверг вечером в Лионе", - сообщает BFMTV.
Отмечается, что активист был госпитализирован в критическом состоянии, после чего скончался от полученных травм уже в больнице.
Как уточняется, инцидент произошел в кулуарах выступления депутата Европарламента от французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Римы Хассан в институте политических исследований в Лионе. Группа ультраправых активистов из движения Nemesis решили сорвать его, устроив протест перед зданием, что впоследствии спровоцировало драку между ними и ультралевыми. По данным телеканала, в драке участвовали около 50 человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие, выразив соболезнования семье погибшего, призвав общество к сдержанности и пообещав привлечь к ответственности виновников.