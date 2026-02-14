Мужчина погиб в драке активистов в ходе выступления депутата ЕП в Лионе

"Кантен, 23-летний активист-националист, погиб в результате ожесточенного столкновения в четверг вечером в Лионе", - сообщает BFMTV.

Отмечается, что активист был госпитализирован в критическом состоянии, после чего скончался от полученных травм уже в больнице.