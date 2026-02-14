Рейтинг@Mail.ru
17:53 14.02.2026 (обновлено: 18:37 14.02.2026)
В Энгельсе остановили движение электротранспорта после ДТП с троллейбусом
В Энгельсе остановили движение электротранспорта после ДТП с троллейбусом
© Фото : РИА НовостиПоследствия ДТП с участием троллейбуса в Энгельсе
© Фото : РИА Новости
Последствия ДТП с участием троллейбуса в Энгельсе
ЭНГЕЛЬС, 14 фев - РИА Новости. Движение электротранспорта полностью остановлено в Энгельсе Саратовской области после ДТП с троллейбусом, где пострадали восемь человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Авария случилась в субботу на улице Горького в Энгельсе. На пересечении с улицей Коммунистической троллейбус, следовавший по маршруту №109, столкнулся с Changan. В результате ДТП пострадали шесть человек из троллейбуса и двое из легкового автомобиля.
Как сообщает корреспондент, после столкновения Changan вылетел на тротуар и врезался в дорожный знак, а троллейбус снес опору освещения, на которую крепится в том числе контактная сеть. Это привело к обрыву проводов, ремонтная бригада работает над устранением последствий аварии.
В Энгельсе восемь человек госпитализировали после ДТП с троллейбусом
Заголовок открываемого материала