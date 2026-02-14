https://ria.ru/20260214/engels-2074410896.html
В Энгельсе остановили движение электротранспорта после ДТП с троллейбусом
В Энгельсе остановили движение электротранспорта после ДТП с троллейбусом - РИА Новости, 14.02.2026
В Энгельсе остановили движение электротранспорта после ДТП с троллейбусом
Движение электротранспорта полностью остановлено в Энгельсе Саратовской области после ДТП с троллейбусом, где пострадали восемь человек, передает корреспондент... РИА Новости, 14.02.2026
происшествия
энгельс
саратовская область
горький
энгельс
саратовская область
горький
ЭНГЕЛЬС, 14 фев - РИА Новости. Движение электротранспорта полностью остановлено в Энгельсе Саратовской области после ДТП с троллейбусом, где пострадали восемь человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Авария случилась в субботу на улице Горького
в Энгельсе
. На пересечении с улицей Коммунистической троллейбус, следовавший по маршруту №109, столкнулся с Changan. В результате ДТП пострадали шесть человек из троллейбуса и двое из легкового автомобиля.
Как сообщает корреспондент, после столкновения Changan вылетел на тротуар и врезался в дорожный знак, а троллейбус снес опору освещения, на которую крепится в том числе контактная сеть. Это привело к обрыву проводов, ремонтная бригада работает над устранением последствий аварии.