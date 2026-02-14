В Энгельсе остановили движение электротранспорта после ДТП с троллейбусом

ЭНГЕЛЬС, 14 фев - РИА Новости. Движение электротранспорта полностью остановлено в Энгельсе Саратовской области после ДТП с троллейбусом, где пострадали восемь человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщает корреспондент, после столкновения Changan вылетел на тротуар и врезался в дорожный знак, а троллейбус снес опору освещения, на которую крепится в том числе контактная сеть. Это привело к обрыву проводов, ремонтная бригада работает над устранением последствий аварии.