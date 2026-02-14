В Энгельсе восемь человек госпитализировали после ДТП с троллейбусом

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.

Спасатели деблокировали из иномарки женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. На месте работают также медики скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.