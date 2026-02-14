Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о росте рынка умных колонок в России - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/ekspert-2074349217.html
Эксперт рассказал о росте рынка умных колонок в России
Эксперт рассказал о росте рынка умных колонок в России - РИА Новости, 14.02.2026
Эксперт рассказал о росте рынка умных колонок в России
Российский рынок электроники в прошлом году просел на 15-20%, однако отдельные его сегменты выросли - например, продажи умных колонок увеличились на 12%,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T09:38:00+03:00
2026-02-14T09:38:00+03:00
экономика
алиса
яндекс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967339839_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_8e2f998a94e59d9981df361f1009118b.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054502153.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967339839_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_e0ff9a0f8fe388a1693ddf5c7aa5bf45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алиса, яндекс, россия
Экономика, Алиса, Яндекс, Россия
Эксперт рассказал о росте рынка умных колонок в России

РИА Новости: рынок умных колонок в России вырос на 12% в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУмная колонка "Яндекс. Станция "Мини"
Умная колонка Яндекс. Станция Мини - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Умная колонка "Яндекс. Станция "Мини" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский рынок электроники в прошлом году просел на 15-20%, однако отдельные его сегменты выросли - например, продажи умных колонок увеличились на 12%, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин.
«
"В 2025 году рынок электроники находился под очень серьезным давлением. В разных категориях была разная динамика, но в целом электроника просела процентов на 15-20. Однако отдельные сегменты электроники чувствовали себя лучше рынка. Мы яркий пример такого сегмента – умные колонки приросли на 12% год к году", - сказал Еремин.
Сегмент умных устройств и по итогам 2026 года будет чувствовать себя лучше рынка, прогнозирует эксперт. Этому способствуют тренды потребления - такие девайсы становятся массовыми. "Колонки будут появляться в каждом доме. Яндекс Станция с Алисой становится базовым элементом бытовой электроники, как, например, микроволновка", - добавил Еремин.
Внедрение искусственного интеллекта в устройства также станет одним из факторов роста рынка. Новые технологии расширяют возможности привычных устройств, и колонки будут продолжать становиться умнее, отметил эксперт.
Демонстрация умной колонки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российские умные колонки стали массовым продуктом, заявил Мишустин
12 ноября 2025, 15:29
 
ЭкономикаАлисаЯндексРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала