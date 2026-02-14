Эксперт рассказал о росте рынка умных колонок в России

«

"В 2025 году рынок электроники находился под очень серьезным давлением. В разных категориях была разная динамика, но в целом электроника просела процентов на 15-20. Однако отдельные сегменты электроники чувствовали себя лучше рынка. Мы яркий пример такого сегмента – умные колонки приросли на 12% год к году", - сказал Еремин.