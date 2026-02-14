Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Калужском шоссе скорая попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.02.2026
12:11 14.02.2026 (обновлено: 12:13 14.02.2026)
В Москве на Калужском шоссе скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
В Москве на Калужском шоссе скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ по столице. РИА Новости, 14.02.2026
В Москве на Калужском шоссе скорая попала в ДТП, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на 50-м км Калужского шоссе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ по столице.
"Предварительно, на 50-м километре Калужского шоссе произошло столкновение двух автомашин. В результате, два человека пострадали", - говорится в сообщении министерства.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах, пострадавшие - фельдшер и пассажир машины скорой помощи.
На юго-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
23 марта 2025, 15:27
 
