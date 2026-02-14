Вучич анонсировал производство дронов в Сербии

БЕЛГРАД, 14 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание двух совместных оборонных предприятий с двумя другими странами по производству БПЛА, одно из них - с Израилем.

Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Вучич также сообщил в начале января, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.