Вучич анонсировал производство дронов в Сербии
БЕЛГРАД, 14 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание двух совместных оборонных предприятий с двумя другими странами по производству БПЛА, одно из них - с Израилем.
Вучич
в четверг сообщил, что уже через год хочет создать большие подразделения роботов и беспилотных платформ и дронов в армии Сербии
. Он 2 февраля обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР
Ли Мином посетил презентацию компании-производителя.
"У нас будет две фабрики с иностранными государствами 50 на 50. Одна - с Израилем
, по самым современным дронам, она бы в конце апреля, начале мая должна была начать работать. Много вкладываем, много того покупаем", - сказал Вучич журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене
.
Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Вучич также сообщил в начале января, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.