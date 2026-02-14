Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Плавное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и сигнал о его продолжении помогают рублю сохранять сильные позиции. Хватит ли эффекта до конца квартала, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Судя по тому, что озвучил ЦБ, до конца апреля снижение ставки будет постепенным и вряд ли создаст давление на рубль.
"Более заметное ослабление национальной валюты возможно не из-за монетарных факторов, а вследствие фундаментальных экономических причин, в частности, при сокращении торгового баланса и снижении предложения иностранной валюты на внутреннем рынке", — указал Шнейдерман.
В перспективе доллар останется в диапазоне 74,5-81,5 рублей. По евро ожидается коридор 88,5-95,5 рубля, а юань продолжит торговаться в пределах 10,5-11,7 рубля. Ставки по вкладам и кредитам к весне могут снизиться на 0,25-0,5%, заключил аналитик.
