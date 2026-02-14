Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/dollar-2074317040.html
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 14.02.2026
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
Плавное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и сигнал о его продолжении помогают рублю сохранять сильные позиции. Хватит ли эффекта до конца... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:17:00+03:00
2026-02-14T02:17:00+03:00
экономика
александр шнейдерман
альфа-форекс
центральный банк рф (цб рф)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443315_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a947e47b0f7964d57e39649cd8106df4.jpg
https://ria.ru/20260131/devalvatsiya-2071359751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0327c33686886d09d0ddf9c14cc89a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, центральный банк рф (цб рф), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке

Аналитик Шнейдерман: плавное смягчение ДКП Банком России удержит курс доллара

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Плавное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и сигнал о его продолжении помогают рублю сохранять сильные позиции. Хватит ли эффекта до конца квартала, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Судя по тому, что озвучил ЦБ, до конца апреля снижение ставки будет постепенным и вряд ли создаст давление на рубль.
«
"Более заметное ослабление национальной валюты возможно не из-за монетарных факторов, а вследствие фундаментальных экономических причин, в частности, при сокращении торгового баланса и снижении предложения иностранной валюты на внутреннем рынке", — указал Шнейдерман.
В перспективе доллар останется в диапазоне 74,5-81,5 рублей. По евро ожидается коридор 88,5-95,5 рубля, а юань продолжит торговаться в пределах 10,5-11,7 рубля. Ставки по вкладам и кредитам к весне могут снизиться на 0,25-0,5%, заключил аналитик.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы
31 января, 03:10
 
ЭкономикаАлександр ШнейдерманАльфа-ФорексЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала