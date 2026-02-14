Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке

"Более заметное ослабление национальной валюты возможно не из-за монетарных факторов, а вследствие фундаментальных экономических причин, в частности, при сокращении торгового баланса и снижении предложения иностранной валюты на внутреннем рынке", — указал Шнейдерман.

В перспективе доллар останется в диапазоне 74,5-81,5 рублей. По евро ожидается коридор 88,5-95,5 рубля, а юань продолжит торговаться в пределах 10,5-11,7 рубля. Ставки по вкладам и кредитам к весне могут снизиться на 0,25-0,5%, заключил аналитик.