16:37 14.02.2026
Додон оценил вероятность эскалации вокруг Приднестровья
в мире
молдавия
кишинев
украина
игорь додон
майя санду
обсе
нато
в мире, молдавия, кишинев, украина, игорь додон, майя санду, обсе, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Игорь Додон, Майя Санду, ОБСЕ, НАТО
Додон оценил вероятность эскалации вокруг Приднестровья

Додон: эскалация вокруг Приднестровья в ближайшее время маловероятна

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Приднестровья в ближайшее время маловероятна, украинская сторона не будет вмешиваться без просьбы Кишинева, такое мнение высказал в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Молдавские политики боятся жителей Приднестровья, заявил Красносельский
10 февраля, 18:36
"В ближайшее время я не вижу прямых рисков. Украинская сторона тоже заявляла, что не будет вмешиваться, если Молдова сама не попросит. Американцы, по нашей информации, тоже против дестабилизации Приднестровья, мы общались с их представителями. Общая конфигурация рисков будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт на Украине. Пока признаков немедленной эскалации нет", - считает Додон.
В настоящее время страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации республики и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Киев предлагал Санду силой "решить вопрос" Приднестровья, заявил Додон
Вчера, 05:12
 
