Додон оценил вероятность эскалации вокруг Приднестровья

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Приднестровья в ближайшее время маловероятна, украинская сторона не будет вмешиваться без просьбы Кишинева, такое мнение высказал в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.