Додон прокомментировал идею об объединении Молдавии с Румынией - РИА Новости, 14.02.2026
11:20 14.02.2026
Додон прокомментировал идею об объединении Молдавии с Румынией
Инициатива главы Молдавии Майи Санду обсуждать объединение с Румынией была воспринята негативно не только внутри республики, но и в Брюсселе и Бухаресте, заявил РИА Новости, 14.02.2026
в мире, молдавия, румыния, брюссель, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Румыния, Брюссель, Майя Санду, Игорь Додон
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Инициатива главы Молдавии Майи Санду обсуждать объединение с Румынией была воспринята негативно не только внутри республики, но и в Брюсселе и Бухаресте, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон, подчеркнув, что реализация такого проекта неизбежно вызовет серьёзные проблемы для региона.
Ранее президент Молдавии Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
«
"Подобные заявления были негативно восприняты не только в Молдавии, но и в Брюсселе и Бухаресте. Объединять Молдову, присоединять её к Румынии без большого скандала и серьёзных проблем для самой Румынии и всего региона невозможно. В составе Молдавии есть Гагаузская автономия и Приднестровье, где большинство категорически против объединения. Это делает любой сценарий объединения крайне конфликтным и опасным", - отметил Додон.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Депутат молдавской парламентской группы Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат
29 января, 21:32
 
В миреМолдавияРумынияБрюссельМайя СандуИгорь Додон
 
 
