"Станем врагами": в США высказались о России после случившегося в Мюнхене

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Раскол на Западе сделает Россию более привлекательным партнером для всего остального мира, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По мнению эксперта, ни у США, ни у ЕС сейчас нет понимания того, как выстраивать взаимоотношения, несмотря на постоянные заявления об обеспечении некой безопасности и сотрудничестве. У России и ее партнеров, напротив, есть долгосрочная стратегия развития и планы на будущее, добавил отставной военный.
"Со временем это будет становится все более и более привлекательным для всех стран, которые захотят присоединиться к ним. А мы станем злейшими врагами сами для себя. <…> К сожалению, я не вижу причин думать, что ситуация в ближайшее время изменится", — резюмировал Дэвис.
Издание отмечает, что американские чиновники, вероятно, это заметили, поэтому на полях Мюнхенской конференции по безопасности не было открытого высмеивания Европы. Напротив, прозвучала похвала в адрес союзников, в частности, Германии.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал Штаты экономическим двигателем планеты.
Как писал журнал Politico, европейский дипломат после речи Трампа в Давосе заявил, что американская мечта Европы мертва.