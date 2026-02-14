https://ria.ru/20260214/den-2074327691.html
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным
В феврале текущего года не будет сокращенных предпраздничных рабочих дней перед Днём защитника Отечества, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду,...
общество
ярослав нилов
госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным
РИА Новости: рабочий день 20 февраля не будет сокращенным
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В феврале текущего года не будет сокращенных предпраздничных рабочих дней перед Днём защитника Отечества, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В соответствии с действующим законодательством, право на сокращенный на один час рабочий день возникает только в том случае, если праздник приходится на выходной. Поскольку 23 февраля в наступающем году выпадает на понедельник, пятница, 20 февраля, сокращённым днём не будет", - сказал Нилов
Парламентарий отметил, что это стандартная правовая норма, направленная на упорядочивание рабочего графика. Несмотря на отсутствие сокращенного дня, россиян, по его словам, ждут полноценные трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля, что позволит достойно отметить праздник.
"Однако стоит призвать работодателей, где можно принять управленческое решение, порадовать работников и отпустить пораньше", - добавил Нилов.