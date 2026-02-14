Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/den-2074327691.html
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным - РИА Новости, 14.02.2026
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным
В феврале текущего года не будет сокращенных предпраздничных рабочих дней перед Днём защитника Отечества, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T03:17:00+03:00
2026-02-14T03:17:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-fevral-2025/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным

РИА Новости: рабочий день 20 февраля не будет сокращенным

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В феврале текущего года не будет сокращенных предпраздничных рабочих дней перед Днём защитника Отечества, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В соответствии с действующим законодательством, право на сокращенный на один час рабочий день возникает только в том случае, если праздник приходится на выходной. Поскольку 23 февраля в наступающем году выпадает на понедельник, пятница, 20 февраля, сокращённым днём не будет", - сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что это стандартная правовая норма, направленная на упорядочивание рабочего графика. Несмотря на отсутствие сокращенного дня, россиян, по его словам, ждут полноценные трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля, что позволит достойно отметить праздник.
"Однако стоит призвать работодателей, где можно принять управленческое решение, порадовать работников и отпустить пораньше", - добавил Нилов.
Производственный календарь на февраль 2026
Выходные в феврале 2026 года: производственный календарь и официальные праздники
13 января, 11:19
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала