Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В феврале текущего года не будет сокращенных предпраздничных рабочих дней перед Днём защитника Отечества, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В соответствии с действующим законодательством, право на сокращенный на один час рабочий день возникает только в том случае, если праздник приходится на выходной. Поскольку 23 февраля в наступающем году выпадает на понедельник, пятница, 20 февраля, сокращённым днём не будет", - сказал Нилов

Парламентарий отметил, что это стандартная правовая норма, направленная на упорядочивание рабочего графика. Несмотря на отсутствие сокращенного дня, россиян, по его словам, ждут полноценные трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля, что позволит достойно отметить праздник.