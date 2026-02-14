Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 14.02.2026 (обновлено: 20:22 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/delo-2074424769.html
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши - РИА Новости, 14.02.2026
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши
При сходе снега с кровли хоккейного корта в ХМАО погиб подросток, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК Югры. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T19:47:00+03:00
2026-02-14T20:22:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сургутский район
лянтор
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260213/rebenok-2074294111.html
сургутский район
лянтор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сургутский район, лянтор, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Сургутский район, Лянтор, Россия
В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши

В ХМАО возбудили уголовное дело после смерти подростка при сходе снега с крыши

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. При сходе снега с кровли хоккейного корта в ХМАО погиб подросток, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК Югры.
"Вечером 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)".
В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Югры сообщили, что возбуждение дела признано законным, и заявили о проведении проверки. Дело взято надзорным ведомством на контроль.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Москве при сходе снега с самовольно установленного навеса погиб ребенок
13 февраля, 20:36
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Сургутский районЛянторРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала