В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. При сходе снега с кровли хоккейного корта в ХМАО погиб подросток, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК Югры.
"Вечером 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)".
В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Югры сообщили, что возбуждение дела признано законным, и заявили о проведении проверки. Дело взято надзорным ведомством на контроль.