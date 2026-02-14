https://ria.ru/20260214/delo-2074332816.html
Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате
Арестованный бывший глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов не признает вину по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 14.02.2026
происшествия
москва
fesco
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, москва, fesco, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, FESCO, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
