Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате - РИА Новости, 14.02.2026
05:34 14.02.2026
Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате
Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате - РИА Новости, 14.02.2026
Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате
Арестованный бывший глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов не признает вину по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 14.02.2026
происшествия
москва
fesco
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия, москва, fesco, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, FESCO, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Экс-глава совета директоров Fesco не признает вину по делу о растрате

РИА Новости: экс-глава Fesco Северилов не признает вину по делу о растрате

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Арестованный бывший глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов не признает вину по делу о растрате 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Северилова пока не дает комментариев РИА Новости по уголовному делу.
Мещанский суд Москвы в четверг арестовал Северилова до 12 апреля. Также под стражу отправили замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова.
Фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщили в следственном департаменте МВД РФ. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.
Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей, следствие устанавливает их местоположение.
ПроисшествияМоскваFESCOМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
