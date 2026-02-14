Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/delegatsiya-2074327091.html
Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве, сообщили СМИ
Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве, сообщили СМИ
Делегация США, включая спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник в Женеве, передает... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T03:04:00+03:00
2026-02-14T03:04:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
джаред кушнер
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ddf0511e6e8caaef62ef57a4633023f.jpg
https://ria.ru/20260214/ssha-2074325115.html
https://ria.ru/20260214/tramp-2074322427.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730517_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_980c543630178c70789a209155adc0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город), джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Иран, США, Женева (город), Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве, сообщили СМИ

Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве

© REUTERS / LUDOVIC MARINСтив Уиткофф и Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Делегация США, включая спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник в Женеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Делегация США, включая посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник", - говорится в публикации.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters
02:32
Как отмечается, встреча пройдет в Женеве.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отметил после встречи, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В четверг Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
МИД РФ неоднократно заявлял о недопустимости угроз нанесения новых ударов по территории Ирана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Трамп заявил, что смена власти в Иране была бы лучшим исходом для США
01:46
 
В миреИранСШАЖенева (город)Джаред КушнерСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала