Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Женеве, сообщили СМИ
Делегация США, включая спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник в Женеве, передает... РИА Новости, 14.02.2026
