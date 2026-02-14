Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления - РИА Новости, 14.02.2026
15:53 14.02.2026
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления - РИА Новости, 14.02.2026
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления
Атмосферное давление начнет повышаться пропорционально резкому понижению температуры в воскресенье утром в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.02.2026
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления

Позднякова: москвичей предупредили о похолодании и скачке атмосферного давления

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прогулочный теплоход на Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Атмосферное давление начнет повышаться пропорционально резкому понижению температуры в воскресенье утром в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В столичный регион вторгнется гребень арктического антициклона, поэтому резко понизится температура воздуха и атмосферное давление станет расти - все взаимосвязано", - рассказала Позднякова.
Она подчеркнула, что повышение атмосферного давления будет пропорционально понижению температуры воздуха к утренним часам воскресенья.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
13 февраля, 16:58
 
МоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в МосквеОбщество
 
 
