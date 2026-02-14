https://ria.ru/20260214/davlenie-2074393738.html
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления - РИА Новости, 14.02.2026
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления
Атмосферное давление начнет повышаться пропорционально резкому понижению температуры в воскресенье утром в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.02.2026
Синоптик предупредила москвичей о скачке атмосферного давления
Позднякова: москвичей предупредили о похолодании и скачке атмосферного давления