Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".

"Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр - за 721 рубль", - подсчитали аналитики.

Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей.

По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый - на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%.