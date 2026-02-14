https://ria.ru/20260214/chay-2074388207.html
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе - РИА Новости, 14.02.2026
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе
Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:03:00+03:00
2026-02-14T15:03:00+03:00
2026-02-14T15:03:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757372_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_e683adc60b6ae0aea90463fdc7cbb6e9.jpg
https://ria.ru/20260212/analitiki-2073813174.html
https://ria.ru/20260117/rossija-2068469485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757372_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_dd15595b540bb64a34e017068be3dcd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе
Аналитики «Атола» назвали пуэр самым дорогим видом чая в России
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр - за 721 рубль", - подсчитали аналитики.
Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей.
По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый - на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.