Рейтинг@Mail.ru
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/chay-2074388207.html
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе - РИА Новости, 14.02.2026
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе
Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:03:00+03:00
2026-02-14T15:03:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757372_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_e683adc60b6ae0aea90463fdc7cbb6e9.jpg
https://ria.ru/20260212/analitiki-2073813174.html
https://ria.ru/20260117/rossija-2068469485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757372_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_dd15595b540bb64a34e017068be3dcd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Названы самый дорогой и самый доступный виды чая в России в январе

Аналитики «Атола» назвали пуэр самым дорогим видом чая в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРазные сорта чая на прилавке в магазине
Разные сорта чая на прилавке в магазине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Разные сорта чая на прилавке в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Самым дорогим видом чая в России по итогам января стал пуэр, а наиболее доступным - зеленый, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"Зеленый чай приобретали в среднем за 146 рублей за упаковку, пуэр - за 721 рубль", - подсчитали аналитики.
Другим доступным видом чая стал черный, на который россияне тратили 149 рублей в среднем за упаковку. Желтый чай уже в 4,5 раза дороже: упаковка в среднем обходилась в 676 рублей.
Чай - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Аналитики рассказали, какой чай чаще всего покупают россияне
12 февраля, 08:16
По данным аналитиков, черный чай и пуэр в январе подешевели на 4% к январю 2025 года, зеленый - на 3%. Однако желтый чай подорожал на 9%.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.
Чаепитие в русском стиле - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Поставки российского чая в ЕС выросли втрое
17 января, 09:39
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала