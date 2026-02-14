https://ria.ru/20260214/britaniya-2074372677.html
Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику, заявил Стармер
Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику, заявил Стармер - РИА Новости, 14.02.2026
Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику, заявил Стармер
Великобритания в этом году перебросит в Северную Атлантику и на Крайний Север авианосную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales, заявил британский... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:59:00+03:00
2026-02-14T12:59:00+03:00
2026-02-14T12:59:00+03:00
в мире
великобритания
северная атлантика
сша
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831152716_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_894693f30d693d08cc868a240f4ca5e4.jpg
https://ria.ru/20260214/starmer-2074369797.html
великобритания
северная атлантика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831152716_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_126791a3e3ba7e5b683296cc95f46124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, северная атлантика, сша, кир стармер, нато
В мире, Великобритания, Северная Атлантика, США, Кир Стармер, НАТО
Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику, заявил Стармер
Стармер: Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику в этом году