12:59 14.02.2026
Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику, заявил Стармер
в мире, великобритания, северная атлантика, сша, кир стармер, нато
В мире, Великобритания, Северная Атлантика, США, Кир Стармер, НАТО
Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику, заявил Стармер

Стармер: Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику в этом году

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Cameron Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Cameron
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Великобритания в этом году перебросит в Северную Атлантику и на Крайний Север авианосную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales, заявил британский премьер Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.
"В этом году Великобритания направит нашу авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север во главе с HMS Prince of Wales, которая будет действовать бок о бок с США, Канадой и другими союзниками по НАТО, демонстрируя нашу приверженность евроатлантической безопасности", - сказал Стармер.
В начале ноября Великобритания перебросила авианосную ударную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales в Средиземное море для участия в учениях НАТО.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, заявил Стармер
Вчера, 12:37
 
