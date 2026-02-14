https://ria.ru/20260214/britanija-2074437811.html
В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане
В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане - РИА Новости, 14.02.2026
В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала международное сообщество оказать давление и содействовать перекрытию каналов поставок оружия воюющим
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала международное сообщество оказать давление и содействовать перекрытию каналов поставок оружия воюющим сторонам в Судане.
"По нашим оценкам, существует, вероятно, более десятка стран, которые тем или иным образом вовлечены в поставки оружия: вероятно, через финансирование, производство, транзит и обучение… Сейчас, когда есть международное участие и давление, стороны должны объединить усилия и предотвратить поставки оружия", - сказала Купер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, Лондон
взаимодействует по этому вопросу не только с членами "суданской четверки" по урегулированию кризиса в стране – США
, ОАЭ
, Саудовской Аравией
и Египтом
– но и Африканским союзом и государствами, соседствующими с Суданом
.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.