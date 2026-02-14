Рейтинг@Mail.ru
21:50 14.02.2026
В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане
В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала международное сообщество оказать давление и содействовать перекрытию каналов поставок оружия воюющим РИА Новости, 14.02.2026
в мире, судан, великобритания, лондон
В мире, Судан, Великобритания, Лондон
В Британии призвали к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане

Купер призвала к прекращению поставок оружия воюющим сторонам в Судане

© REUTERS / Louisa GouliamakiМинистр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Louisa Gouliamaki
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала международное сообщество оказать давление и содействовать перекрытию каналов поставок оружия воюющим сторонам в Судане.
"По нашим оценкам, существует, вероятно, более десятка стран, которые тем или иным образом вовлечены в поставки оружия: вероятно, через финансирование, производство, транзит и обучение… Сейчас, когда есть международное участие и давление, стороны должны объединить усилия и предотвратить поставки оружия", - сказала Купер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, Лондон взаимодействует по этому вопросу не только с членами "суданской четверки" по урегулированию кризиса в стране – США, ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом – но и Африканским союзом и государствами, соседствующими с Суданом.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Генсек ООН осудил атаку на миротворцев в Судане
13 декабря 2025, 23:23
 
В миреСуданВеликобританияЛондон
 
 
