В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы
15:58 14.02.2026 (обновлено: 17:01 14.02.2026)
В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы
В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы
происшествия, тамбовская область, котовск
Происшествия, Тамбовская область, Котовск
В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы

В Тамбовской области пенсионер погиб при обрушении козырька больницы из-за снега

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Тамбовской области пенсионер погиб при падении входного козырька медучреждения, сообщили в региональном СУ СК.
"В результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы города Котовска из-за большого скопления снега погиб мужчина 1955 года рождения", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс.
ПроисшествияТамбовская областьКотовск
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
