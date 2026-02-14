https://ria.ru/20260214/bolnitsa-2074394121.html
В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы
В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы - РИА Новости, 14.02.2026
В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы
В Тамбовской области пенсионер погиб при падении входного козырька медучреждения, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:58:00+03:00
2026-02-14T15:58:00+03:00
2026-02-14T17:01:00+03:00
происшествия
тамбовская область
котовск
тамбовская область
котовск
происшествия, тамбовская область, котовск
Происшествия, Тамбовская область, Котовск
В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы
В Тамбовской области пенсионер погиб при обрушении козырька больницы из-за снега