В Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька больницы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Тамбовской области пенсионер погиб при падении входного козырька медучреждения, сообщили в региональном СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс.