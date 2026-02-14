Подсчитана стоимость блинов на Масленицу

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% - до 113,9 рубля, сообщил РИА Новости "Руспродсоюз".

"Индекс блинов за год снизился на 6%… Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что за основу для расчета был взят классический рецепт блинов. Пшеничная мука - 130 граммов, молоко - 300 миллилитров, яйца - три штуки, сахар - 30 граммов и сливочное масло - 40 граммов.