14.02.2026
07:45 14.02.2026
Подсчитана стоимость блинов на Масленицу
Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% - до 113,9 рубля, сообщил РИА Новости "Руспродсоюз". РИА Новости, 14.02.2026
Подсчитана стоимость блинов на Масленицу

© РИА Новости / Евгений ОдиноковТолстые блины на кефире
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Толстые блины на кефире. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% - до 113,9 рубля, сообщил РИА Новости "Руспродсоюз".
"Индекс блинов за год снизился на 6%… Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что за основу для расчета был взят классический рецепт блинов. Пшеничная мука - 130 граммов, молоко - 300 миллилитров, яйца - три штуки, сахар - 30 граммов и сливочное масло - 40 граммов.
В ассоциации отметили, что ключевой вклад в динамику цен внесли удешевление яиц и сливочного масла.
Блины - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях по блинам
ЭкономикаРоссияРуспродсоюзПразднование Масленицы
 
 
