Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях по блинам
03:34 14.02.2026
Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях по блинам
празднование масленицы
2026
празднование масленицы
Празднование Масленицы
Блины
Блины. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу: мужчины оказались сторонниками мясных добавок, тогда как у женщин среди фаворитов - творог, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (23%). У россиянок же самая любимая начинка - творог (29%)", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
Врач рассказала, как приготовить полезные блины
12 февраля, 01:05
В целом в топ-3 любимых начинок к блинам у россиян входят мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (23%) и творог (22%). В то время как 18% россиян любят блины с вареньем, а по 14% - со сметаной или икрой.
При этом традицию печь блины на масленицу хранит большинство российских семей: 76% респондентов (79% женщин и 73% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.
Блины на Масленицу 2026: рецепты и традиции праздника
4 февраля, 13:11
 
Празднование Масленицы
 
 
Заголовок открываемого материала