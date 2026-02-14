https://ria.ru/20260214/bliny-2074328161.html
Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях по блинам
празднование масленицы
Новости
ru-RU
Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях по блинам
РИА Новости: мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчины и женщины разошлись в предпочтениях начинок для блинов на Масленицу: мужчины оказались сторонниками мясных добавок, тогда как у женщин среди фаворитов - творог, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (23%). У россиянок же самая любимая начинка - творог (29%)", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
В целом в топ-3 любимых начинок к блинам у россиян входят мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (23%) и творог (22%). В то время как 18% россиян любят блины с вареньем, а по 14% - со сметаной или икрой.
При этом традицию печь блины на масленицу хранит большинство российских семей: 76% респондентов (79% женщин и 73% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.