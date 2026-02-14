Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому опасно есть блины на Масленичной неделе - РИА Новости, 14.02.2026
02:28 14.02.2026
Врач рассказала, кому опасно есть блины на Масленичной неделе
Блины на Масленичной неделе нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог
Новости
здоровье - общество, празднование масленицы
Врач рассказала, кому опасно есть блины на Масленичной неделе

© РИА Новости / Евгений ОдиноковТолстые блины на кефире
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Толстые блины на кефире. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Блины на Масленичной неделе нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.
"Блины исключаются из рациона лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, например, гастрит, язва, панкреатит, холецистит, желчнокаменная болезнь. Ограничить потребление блинов стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом", - отметила врач.
По ее словам, для людей, имеющих непереносимость глютена (целиакия) или лактазную недостаточность, рекомендуется готовить блины на основе безглютеновой муки и воды или растительного молока.
Здоровье - Общество, Празднование Масленицы
 
 
