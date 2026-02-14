Врач рассказала, кому опасно есть блины на Масленичной неделе

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Блины на Масленичной неделе нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.

"Блины исключаются из рациона лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, например, гастрит, язва, панкреатит, холецистит, желчнокаменная болезнь. Ограничить потребление блинов стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом", - отметила врач.