США вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, заявил посол России
США вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, заявил посол России
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. США методами недобросовестной конкуренции вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, который считают для себя нежелательным, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Речь идет прежде всего санкционных и финансово-экономических ограничениях экстерриториального характера, которые США
применяют в нарушение международного права. Задача этих действий - вытеснить российских и других "нежелательных" иностранных участников с венесуэльского рынка и расчистить посредством недобросовестной конкуренции пространство для подконтрольных Вашингтону
структур", - сказал Мелик-Багдасаров.
По словам российского посла, такую политику публичные лица США открыто признают и не скрывают в публичной риторике.
"Говорить о том, что российские компании вытеснены, некорректно. Отдельные проекты вынужденно адаптируются к санкционному давлению, корректируются графики и форматы работы, но это не связано с 3 января. При этом российские компании не отказываются от своих обязательств, продолжают присутствие и взаимодействие с венесуэльскими партнерами", - добавил он.
Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости 15 февраля.