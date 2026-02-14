США вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, заявил посол России

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. США методами недобросовестной конкуренции вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, который считают для себя нежелательным, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Говорить о том, что российские компании вытеснены, некорректно. Отдельные проекты вынужденно адаптируются к санкционному давлению, корректируются графики и форматы работы, но это не связано с 3 января. При этом российские компании не отказываются от своих обязательств, продолжают присутствие и взаимодействие с венесуэльскими партнерами", - добавил он.