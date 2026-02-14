Рейтинг@Mail.ru
10:23 14.02.2026
США вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, заявил посол России
США вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, заявил посол России

Посол России: США вытесняют из Венесуэлы нежелательный иностранный бизнес

Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. США методами недобросовестной конкуренции вытесняют из Венесуэлы иностранный бизнес, который считают для себя нежелательным, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Речь идет прежде всего санкционных и финансово-экономических ограничениях экстерриториального характера, которые США применяют в нарушение международного права. Задача этих действий - вытеснить российских и других "нежелательных" иностранных участников с венесуэльского рынка и расчистить посредством недобросовестной конкуренции пространство для подконтрольных Вашингтону структур", - сказал Мелик-Багдасаров.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол
Вчера, 02:58
По словам российского посла, такую политику публичные лица США открыто признают и не скрывают в публичной риторике.
"Говорить о том, что российские компании вытеснены, некорректно. Отдельные проекты вынужденно адаптируются к санкционному давлению, корректируются графики и форматы работы, но это не связано с 3 января. При этом российские компании не отказываются от своих обязательств, продолжают присутствие и взаимодействие с венесуэльскими партнерами", - добавил он.
Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости 15 февраля.
Танкер-снабженец Академик Пашин в венесуэльском порту Ла-Гуайра - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
13 февраля, 11:57
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
