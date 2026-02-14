Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 20 украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 14.02.2026 (обновлено: 08:54 14.02.2026)
ПВО ночью сбила 20 украинских дронов
ПВО ночью сбила 20 украинских дронов - РИА Новости, 14.02.2026
ПВО ночью сбила 20 украинских дронов
За ночь над Россией сбили два десятка дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.02.2026
ПВО ночью сбила 20 украинских дронов

Силы ПВО ночью сбили 20 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. За ночь над Россией сбили два десятка дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали 13 дронов в Крыму, два — в Орловской области и по одному — в Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областях и Московском регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
