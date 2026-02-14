https://ria.ru/20260214/bespilotniki-2074335634.html
ПВО ночью сбила 20 украинских дронов
За ночь над Россией сбили два десятка дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.02.2026
Силы ПВО ночью сбили 20 БПЛА ВСУ над регионами РФ