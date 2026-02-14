https://ria.ru/20260214/bespilotnik-2074405100.html
В поисках рыбаков, пропавших в Азовском море, задействовали беспилотник
Беспилотник задействовали для поиска пропавших рыбаков в Азовском море, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Республике Крым. РИА Новости, 14.02.2026
