Рейтинг@Mail.ru
Белгород останется без горячей воды до конца зимы - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/belgorod-2074405273.html
Белгород останется без горячей воды до конца зимы
Белгород останется без горячей воды до конца зимы - РИА Новости, 14.02.2026
Белгород останется без горячей воды до конца зимы
Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T17:19:00+03:00
2026-02-14T17:19:00+03:00
жкх
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60b234a7ee9127182700d194f6b0436.jpg
https://ria.ru/20260213/belgorod-2074298931.html
https://ria.ru/20260213/belgorod-2074308810.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f56fed249ea7ec54a4885cafad8bec7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
ЖКХ, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Белгород останется без горячей воды до конца зимы

Гладков: дома Белгорода останутся без горячей воды до конца отопительного сезона

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение горячей воды
Отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отключение горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений объектов энергохозяйства после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"После подробного анализа со стороны наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения", - написал он в Telegram-канале.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ВСУ обстреляли Белгород, есть погибшие
13 февраля, 21:03
Гладков отметил, что для координации восстановительных работ было проведено совещание с федеральными министрами и руководителями крупных энергетических компаний, включая "Росатом" и "Россети Центр". На территорию области направлено максимальное количество ремонтных бригад.
Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в ряде районов до 13.00 (мск) понедельника, которые необходимы для проведения восстановительных работ. Пункты обогрева, открытые в субботу, продолжат работу до утра понедельника. Дальнейшие решения будут приниматься по мере оценки оперативной обстановки и прогресса в восстановлении энергосистемы, подчеркнул глава области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород
13 февраля, 22:48
 
ЖКХБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала