Белгород останется без горячей воды до конца зимы

БЕЛГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Жители Белгорода, чьи дома подключены к центральному отоплению, не смогут получать горячую воду до конца отопительного сезона из-за масштабных разрушений объектов энергохозяйства после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в ряде районов до 13.00 (мск) понедельника, которые необходимы для проведения восстановительных работ. Пункты обогрева, открытые в субботу, продолжат работу до утра понедельника. Дальнейшие решения будут приниматься по мере оценки оперативной обстановки и прогресса в восстановлении энергосистемы, подчеркнул глава области.