Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали - РИА Новости, 14.02.2026
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали
На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тысяч россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 14.02.2026
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали
Посол Толченов: на Бали и близлежащих островах проживают 35 тысяч россиян