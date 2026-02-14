Рейтинг@Mail.ru
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали - РИА Новости, 14.02.2026
15:30 14.02.2026
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали
На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тысяч россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 14.02.2026
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали

Посол Толченов: на Бали и близлежащих островах проживают 35 тысяч россиян

CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai BalanganВид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 фев - РИА Новости. На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тысяч россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Генеральное консульство России в Денпасаре (остров Бали - ред.) активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа, где единовременно пребывает порядка 35 тысяч российских граждан", - рассказал дипломат.
При этом, по словам главы российской дипмиссии, генконсульство России на Бали пока не может совершать консульские действия – по данному вопросу по-прежнему следует обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте, который оказывает весь спектр консульских услуг, определенный действующим российским законодательством.
Офицеры полиции в Индонезии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
13 февраля, 06:12
 
