Посол в Вене рассказал о реакции властей на обращения о визитах вежливости - РИА Новости, 14.02.2026
20:42 14.02.2026
Посол в Вене рассказал о реакции властей на обращения о визитах вежливости
Обращения о визитах вежливости к властям Австрии чаще остаются без ответа или с отказом, рассказал РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
в мире, россия, вена, австрия, александер ван дер беллен
В мире, Россия, Вена, Австрия, Александер Ван дер Беллен
Посол в Вене рассказал о реакции властей на обращения о визитах вежливости

Грозов: обращения о визитах вежливости власти Австрии часто оставляют без ответа

© Фото : МИД РоссииПосол России в Австрии Андрей Грозов
Посол России в Австрии Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Австрии Андрей Грозов. Архивное фото
ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Обращения о визитах вежливости к властям Австрии чаще остаются без ответа или с отказом, рассказал РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Реакция на мои запросы даже о визитах вежливости достаточно пассивная. Чаще получаем отказы, либо мои обращения вовсе остаются без ответа. Есть, правда, и положительные отклики, но их единицы", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как проходит процесс знакомства и установления контактов после прибытия в Вену.
Как сообщалось ранее, в конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол России рассказал о негласном правиле для австрийских чиновников
В мире, Россия, Вена, Австрия, Александер Ван дер Беллен
 
 
