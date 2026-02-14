https://ria.ru/20260214/avstriya-2074432600.html
Посол в Вене рассказал о реакции властей на обращения о визитах вежливости
Посол в Вене рассказал о реакции властей на обращения о визитах вежливости - РИА Новости, 14.02.2026
Посол в Вене рассказал о реакции властей на обращения о визитах вежливости
Обращения о визитах вежливости к властям Австрии чаще остаются без ответа или с отказом, рассказал РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 14.02.2026
Посол в Вене рассказал о реакции властей на обращения о визитах вежливости
Грозов: обращения о визитах вежливости власти Австрии часто оставляют без ответа