Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России - РИА Новости, 14.02.2026
08:32 14.02.2026
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России
Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России

Посол Грозов: бизнес и общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Сложностей с налаживанием контактов с представителями делового мира, гражданского общества, деятелями искусства, главами зарубежных диппредставительств дружественных стран не испытываю. Чувствуется большой интерес к нашей стране и готовность поддерживать партнерские связи", - сказал дипломат.
Активистка KJÖ объяснила, почему молодежь Австрии против помощи Украине
12 февраля, 23:23
В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
Россия готова к конструктивному диалогу с Австрией, заявил посол
10 февраля, 03:49
