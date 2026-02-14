Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Сложностей с налаживанием контактов с представителями делового мира, гражданского общества, деятелями искусства, главами зарубежных диппредставительств дружественных стран не испытываю. Чувствуется большой интерес к нашей стране и готовность поддерживать партнерские связи", - сказал дипломат.