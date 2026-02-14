https://ria.ru/20260214/avstriya-2074338143.html
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России - РИА Новости, 14.02.2026
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России
Бизнес и гражданское общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:32:00+03:00
2026-02-14T08:32:00+03:00
2026-02-14T08:32:00+03:00
в мире
россия
австрия
вена
александер ван дер беллен
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074050641.html
https://ria.ru/20260210/avstriya-2073344475.html
россия
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австрия, вена, александер ван дер беллен, дмитрий любинский
В мире, Россия, Австрия, Вена, Александер Ван дер Беллен, Дмитрий Любинский
Австрия проявляет интерес к контактам с Россией, заявил посол России
Посол Грозов: бизнес и общество Австрии проявляют интерес к контактам с Россией