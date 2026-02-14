https://ria.ru/20260214/avstriets-2074339732.html
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам - РИА Новости, 14.02.2026
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам
Австриец Герфрид Свобода, который путешествует вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетил Россию, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2026
ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, который путешествует вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетил Россию, в интервью РИА Новости назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам.
На вопрос, сталкивался ли он с какими-либо сложностями в своих поездках по России
, собеседник агентства ответил отрицательно.
"Нет, на самом деле нет. Если мне что-то нужно было сделать, например, купить стартерные аккумуляторы для машины, я просто спрашивал у первого встречного. Люди такие дружелюбные. Спрашиваешь: "Где купить батареи?", и русский просто говорит: "пойдем", сажает тебя в машину, отвозит, и ты все получаешь", - рассказал Свобода.
При этом он заверил, что перед поездкой у него не было каких-либо предубеждений.
"Многие люди, которые говорят о России, вообще ничего о ней не знают", - добавил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга
в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе
, Центральной Азии
и Южной Америке
. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан
. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан
и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.