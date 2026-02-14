Рейтинг@Mail.ru
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/avstriets-2074339732.html
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам - РИА Новости, 14.02.2026
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам
Австриец Герфрид Свобода, который путешествует вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетил Россию, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:57:00+03:00
2026-02-14T08:57:00+03:00
россия
магадан
зальцбург (город)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052370485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c0b9ee0d58c1e3a394ade35611989c5.jpg
https://ria.ru/20260211/puteshestvija-2073738540.html
https://ria.ru/20260109/rospotrebnadzor-2066947519.html
россия
магадан
зальцбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052370485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac138ea689931266b86578482e2065bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магадан, зальцбург (город), туризм
Россия, Магадан, Зальцбург (город), Туризм
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам

Австриец Свобода назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДети
Дети - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, который путешествует вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетил Россию, в интервью РИА Новости назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам.
На вопрос, сталкивался ли он с какими-либо сложностями в своих поездках по России, собеседник агентства ответил отрицательно.
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россияне назвали самые романтичные места для путешествия
11 февраля, 18:26
"Нет, на самом деле нет. Если мне что-то нужно было сделать, например, купить стартерные аккумуляторы для машины, я просто спрашивал у первого встречного. Люди такие дружелюбные. Спрашиваешь: "Где купить батареи?", и русский просто говорит: "пойдем", сажает тебя в машину, отвозит, и ты все получаешь", - рассказал Свобода.
При этом он заверил, что перед поездкой у него не было каких-либо предубеждений.
"Многие люди, которые говорят о России, вообще ничего о ней не знают", - добавил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, когда путешественнику вернут деньги за тур
9 января, 03:37
 
РоссияМагаданЗальцбург (город)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала