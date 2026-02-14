Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, который путешествует вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетил Россию, в интервью РИА Новости назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам.

На вопрос, сталкивался ли он с какими-либо сложностями в своих поездках по России , собеседник агентства ответил отрицательно.

"Нет, на самом деле нет. Если мне что-то нужно было сделать, например, купить стартерные аккумуляторы для машины, я просто спрашивал у первого встречного. Люди такие дружелюбные. Спрашиваешь: "Где купить батареи?", и русский просто говорит: "пойдем", сажает тебя в машину, отвозит, и ты все получаешь", - рассказал Свобода.

При этом он заверил, что перед поездкой у него не было каких-либо предубеждений.

"Многие люди, которые говорят о России, вообще ничего о ней не знают", - добавил он.