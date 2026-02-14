Рейтинг@Mail.ru
Платформа "Авито" заблокировала недобросовестного продавца капибар в Москве - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/avito-2074416295.html
Платформа "Авито" заблокировала недобросовестного продавца капибар в Москве
Платформа "Авито" заблокировала недобросовестного продавца капибар в Москве - РИА Новости, 14.02.2026
Платформа "Авито" заблокировала недобросовестного продавца капибар в Москве
Цифровая платформа "Авито" проверила профиль продавца капибар в московском регионе, на которого жаловались покупатели за обман, и заблокировала его, сообщили... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T18:27:00+03:00
2026-02-14T18:27:00+03:00
авто
москва
московская область (подмосковье)
авито
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008216405_119:0:2542:1363_1920x0_80_0_0_44cbc7b841b6a6028ad3b49dc85dd9b4.jpg
https://ria.ru/20260214/kapibara-2074354355.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008216405_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_7235e0f6398d21e3fbe30d0a6a21c1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, московская область (подмосковье), авито, общество
Авто, Москва, Московская область (Подмосковье), Авито, Общество
Платформа "Авито" заблокировала недобросовестного продавца капибар в Москве

На платформе "Авито" заблокировали недобросовестного продавца капибар в Москве

© пресс-служба Московского зоопаркаКапибары
Капибары - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© пресс-служба Московского зоопарка
Капибары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Цифровая платформа "Авито" проверила профиль продавца капибар в московском регионе, на которого жаловались покупатели за обман, и заблокировала его, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось о том, что один из продавцов на "Авито" в московском регионе предлагал купить капибар со всеми документами, включая чипы. Однако в отзывах покупатели пожаловались, что заплатили за перевозку экзотического животного, но продавец пропал.
"Профиль продавца, на которого пожаловался покупатель в отзыве, был заблокирован после проверки", - сказано в сообщении.
Сейчас в Москве и Московской области на платформе осталось только три предложения о покупке экзотического животного - за него просят от 1,2 до 2 миллионов рублей.
Самец капибары - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В России капибары подорожали до двух миллионов рублей
Вчера, 10:32
 
АвтоМоскваМосковская область (Подмосковье)АвитоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала