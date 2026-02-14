Рейтинг@Mail.ru
Авианосец США прибудет на Ближний Восток через несколько недель, пишут СМИ
08:49 14.02.2026
Авианосец США прибудет на Ближний Восток через несколько недель, пишут СМИ
Авианосцу ВМС США Gerald R. Ford потребуется 3-4 недели, чтобы прибыть на Ближний Восток, сообщает портал Axios. РИА Новости, 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Авианосцу ВМС США Gerald R. Ford потребуется 3-4 недели, чтобы прибыть на Ближний Восток, сообщает портал Axios.
Ранее газета New York Times сообщала, что авианосец Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском море, будут отправлены на Ближний Восток.
"(Авианосцу – ред.), который в настоящее время находится в Карибском море, понадобится три или четыре недели, чтобы прибыть в регион", - пишет портал.
Отмечается, что это соответствует срокам, которые обозначил президент США Дональд Трамп в четверг, когда заявил, что хочет финализировать сделку с Ираном в следующем месяце и изменит свой подход, если сделка не будет достигнута.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
