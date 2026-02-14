https://ria.ru/20260214/avianosets-2074339092.html
Авианосец США прибудет на Ближний Восток через несколько недель, пишут СМИ
Авианосец США прибудет на Ближний Восток через несколько недель, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
Авианосец США прибудет на Ближний Восток через несколько недель, пишут СМИ
Авианосцу ВМС США Gerald R. Ford потребуется 3-4 недели, чтобы прибыть на Ближний Восток, сообщает портал Axios. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:49:00+03:00
2026-02-14T08:49:00+03:00
2026-02-14T08:50:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
карибское море
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074084606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d0165190e3af0abda7a31b4d91690d7.jpg
https://ria.ru/20260213/tramp-2074299172.html
https://ria.ru/20251223/ssha-2063978112.html
сша
ближний восток
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074084606_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1b03e839aa7f5efb0ee781ff1304b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, карибское море, дональд трамп
В мире, США, Ближний Восток, Карибское море, Дональд Трамп
Авианосец США прибудет на Ближний Восток через несколько недель, пишут СМИ
Axios: авианосцу США потребуется 3-4 недели, чтобы прибыть на Ближний Восток