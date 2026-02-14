Рейтинг@Mail.ru
Николаевская ТЭЦ аварийно остановила работу из-за сбоя в электроснабжении - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 14.02.2026 (обновлено: 13:32 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/avariya-2074370895.html
Николаевская ТЭЦ аварийно остановила работу из-за сбоя в электроснабжении
Николаевская ТЭЦ аварийно остановила работу из-за сбоя в электроснабжении - РИА Новости, 14.02.2026
Николаевская ТЭЦ аварийно остановила работу из-за сбоя в электроснабжении
Аварийная остановка произошла на Николаевской ТЭЦ в ночь на 14 февраля из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщил глава региональной военной администрации... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:46:00+03:00
2026-02-14T13:32:00+03:00
украина
николаев (украина)
денис шмыгаль
страна.ua
дтэк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_164:145:2988:1733_1920x0_80_0_0_6719e969fa4de8fc711200f95ca2d3a5.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072937116.html
https://ria.ru/20260207/elektroenergiya-2072883229.html
украина
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_485:76:2704:1740_1920x0_80_0_0_8ff4670f9b5d41ee3f4b15dad4a565d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, николаев (украина), денис шмыгаль, страна.ua, дтэк, в мире
Украина, Николаев (Украина), Денис Шмыгаль, Страна.ua, ДТЭК, В мире
Николаевская ТЭЦ аварийно остановила работу из-за сбоя в электроснабжении

На Николаевской ТЭЦ произошла авария из-за сбоя в электроснабжении

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аварийная остановка произошла на Николаевской ТЭЦ в ночь на 14 февраля из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.
В ночь на 14 февраля украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в Николаеве исчез свет.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
На Украине сообщили о потере значительной части доступной электроэнергии
7 февраля, 21:34
"Ночью... произошел сбой в системе электроснабжения... Произошла аварийная остановка Николаевской ТЭЦ", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии, заявили в МАГАТЭ
7 февраля, 13:32
 
УкраинаНиколаев (Украина)Денис ШмыгальСтрана.uaДТЭКВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала